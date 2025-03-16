شكرا لقرائتكم خبر عن «نبع الصحة»: مستشفى الزهراء يحصل على تجديد اعتماد «السعودي لاعتماد المنشآت الصحية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية حصول مستشفى الزهراء العام المملوكة لشركة نبع الصحة تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك نتيجة نجاح المستشفى باجتياز تقييم دقيق وشامل لمستوى الرعاية والجودة لتحقيق المعايير العلمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية، والتي تدّل بدورها على إلتزام المستشفى بالتميز في مجال الرعاية الصحية، وتقديم رعاية عالية الجودة، عن طريق توفير الرعاية المتميزة لمرضانا، والالتزام الثابت بتعزيز ثقافة التطوير المستمر مما سيسهم في نمو وتطور أعمال المستشفى.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك نتيجة نجاح المستشفى باجتياز تقييم دقيق وشامل لمستوى الرعاية والجودة لتحقيق المعايير العلمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية، والتي تدّل بدورها على إلتزام المستشفى بالتميز في مجال الرعاية الصحية، وتقديم رعاية عالية الجودة، عن طريق توفير الرعاية المتميزة لمرضانا، والالتزام الثابت بتعزيز ثقافة التطوير المستمر مما سيسهم في نمو وتطور أعمال المستشفى.
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