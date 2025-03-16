الاقتصاد

«وجا» توقع مذكرة تفاهم مع شركة «رستورد كلاود» الأمريكية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«وجا» توقع مذكرة تفاهم مع شركة «رستورد كلاود» الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة رستورد كلاود (شركة أمريكية)، للتعاون المشترك على المشاريع في السوق المحلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات والمعارف التقنية والفنيّة بين الشركتين، والتي من أبرزها مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي السعودي.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة ميلادية قابلة للتمديد في حال اتفاق الطرفين، منوهة بتحديد الأثر المالي لاحقا.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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