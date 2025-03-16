شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» توقع مذكرة تفاهم مع شركة «رستورد كلاود» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة رستورد كلاود (شركة أمريكية)، للتعاون المشترك على المشاريع في السوق المحلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات والمعارف التقنية والفنيّة بين الشركتين، والتي من أبرزها مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي السعودي.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة ميلادية قابلة للتمديد في حال اتفاق الطرفين، منوهة بتحديد الأثر المالي لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات والمعارف التقنية والفنيّة بين الشركتين، والتي من أبرزها مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي السعودي.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة ميلادية قابلة للتمديد في حال اتفاق الطرفين، منوهة بتحديد الأثر المالي لاحقا.