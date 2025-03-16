شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «البحر الأحمر العالمية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية، اليوم، على استقالة عضو مجلس الإدارة لينه بنت عبدالعزيز آل الشيخ من عضويتها في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة التي تقدمت بها لينه آل الشيخ، لأسباب خاصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات حول تعيين عضو بديل في المنصب الشاغر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة التي تقدمت بها لينه آل الشيخ، لأسباب خاصة.
ونوهت بإعلان أي تطورات حول تعيين عضو بديل في المنصب الشاغر.