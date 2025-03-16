شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «البحر الأحمر العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية