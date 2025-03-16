شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سدافكو» ترتفع 48.7% إلى 483.16 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن مقارنة بـ 12 شهرًا من عام 2024 مع 9 أشهر من عام 2023:

• بلغ صافي الربح 483.16 مليون ريال، وهو ما يزيد بنسبة 48.67% مقارنة مع 324.98 مليون ريال المحققة في تسعة أشهر من العام الماضي. كنسبة بلغ صافي الربح 16.31% من صافي المبيعات مقابل 15.39% في الأشهر التسعة من العام الماضي.

ويعود هذا الأداء الصحي إلى:

• حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي بلغ 35.73% مقابل 35.55% للعام السابق، وذلك بفضل مزيج المبيعات الصحي، وإدارة المصاريف التجارية، ومزيج القنوات الصحي، والكفاءة المحققة في العمليات.

• بلغت مصاريف البيع والتوزيع 16.33% من صافي المبيعات مقابل 14.42% للعام السابق، تعود الزيادة في نفقات التوزيع إلى إنفاق الشركة على مصاريف الدعاية والإعلان لتعزيز العلامة التجارية السعودية بما يتماشى مع مخطط الشركة في التركيز على مواجهة تحديات السوق والحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق وترسيخ العلامة التجارية في فئات جديدة.

• بلغت المصاريف العمومية والإدارية 3.77 % من صافي المبيعات مقابل 4.33% في الأشهر التسعة من العام الماضي، ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى مراقبة النفقات والمصاريف في جميع الوظائف.

• ارتفعت الإيرادات التمويلية بمقدار 16.98 مليون ريال نتيجة للاستثمارات في المرابحة والصكوك ومكسب قدره 8 ملايين ريال من إعادة هيكلة رأس مال العمليات البولندية بعد الاندماج.

• انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 12.02مليون ريال مقارنة بالفترة السابقة بسبب وجود مصاريف استثنائية ناشئة عن ممارسة خيار البيع من قبل المساهمين الأقلية في مليكوما.

• يتم حساب الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي.

ووفقا للشركة فإن مقارنة بـ 12 شهرًا من عام 2024 مع 12 شهرًا من عام 2023 (على أساس متماثل):

بلغت نسبة صافي الربح 16.31% من صافي المبيعات مقابل 14.91% في عام 2023.

يعود هذا التحسن إلى:

• هامش الربح الإجمالي أعلى بنسبة 35.73% مقابل 34.25% للأسباب المذكورة أعلاه. (بدون مليكوما، يكون هامش الربح الإجمالي 40.05% مقابل 37.36% في العام الماضي).

• بلغت مصاريف البيع والتوزيع 16.31% مقابل 14.47% من المبيعات مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى الزيادة في الإنفاق الاستراتيجي على الحملات الإعلانية والترويجية للمبيعات وفقاً للأسباب المذكورة أعلاه.

• بلغت المصاريف العمومية والإدارية 3.77% من المبيعات بانخفاض عن العام الماضي حيث كانت 4.19%،وذلك بسبب التركيز على الضبط والتحكم في النفقات العامة.

• ارتفع دخل التمويل في عام 2024 بمقدار 9.46 مليون ريال مقارنة بفترة 12 شهرًا من عام 2023.

• ارتفع صافي الدخل المالي (بعد التكاليف) بمقدار 19.2 مليون ريال بسبب الإنفاق على العائدات من المرابحة وإعادة هيكلة رأس المال لمليكوما.

• يتم حساب الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) في عام 2024 بنسبة 48.7% إلى 483.16 مليون ريال، مقابل 324.98 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن مقارنة بـ 12 شهرًا من عام 2024 مع 9 أشهر من عام 2023:• بلغ صافي الربح 483.16 مليون ريال، وهو ما يزيد بنسبة 48.67% مقارنة مع 324.98 مليون ريال المحققة في تسعة أشهر من العام الماضي. كنسبة بلغ صافي الربح 16.31% من صافي المبيعات مقابل 15.39% في الأشهر التسعة من العام الماضي.ويعود هذا الأداء الصحي إلى:• حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي بلغ 35.73% مقابل 35.55% للعام السابق، وذلك بفضل مزيج المبيعات الصحي، وإدارة المصاريف التجارية، ومزيج القنوات الصحي، والكفاءة المحققة في العمليات.• بلغت مصاريف البيع والتوزيع 16.33% من صافي المبيعات مقابل 14.42% للعام السابق، تعود الزيادة في نفقات التوزيع إلى إنفاق الشركة على مصاريف الدعاية والإعلان لتعزيز العلامة التجارية السعودية بما يتماشى مع مخطط الشركة في التركيز على مواجهة تحديات السوق والحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق وترسيخ العلامة التجارية في فئات جديدة.• بلغت المصاريف العمومية والإدارية 3.77 % من صافي المبيعات مقابل 4.33% في الأشهر التسعة من العام الماضي، ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى مراقبة النفقات والمصاريف في جميع الوظائف.• ارتفعت الإيرادات التمويلية بمقدار 16.98 مليون ريال نتيجة للاستثمارات في المرابحة والصكوك ومكسب قدره 8 ملايين ريال من إعادة هيكلة رأس مال العمليات البولندية بعد الاندماج.• انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 12.02مليون ريال مقارنة بالفترة السابقة بسبب وجود مصاريف استثنائية ناشئة عن ممارسة خيار البيع من قبل المساهمين الأقلية في مليكوما.• يتم حساب الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي.ووفقا للشركة فإن مقارنة بـ 12 شهرًا من عام 2024 مع 12 شهرًا من عام 2023 (على أساس متماثل):بلغت نسبة صافي الربح 16.31% من صافي المبيعات مقابل 14.91% في عام 2023.يعود هذا التحسن إلى:• هامش الربح الإجمالي أعلى بنسبة 35.73% مقابل 34.25% للأسباب المذكورة أعلاه. (بدون مليكوما، يكون هامش الربح الإجمالي 40.05% مقابل 37.36% في العام الماضي).• بلغت مصاريف البيع والتوزيع 16.31% مقابل 14.47% من المبيعات مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى الزيادة في الإنفاق الاستراتيجي على الحملات الإعلانية والترويجية للمبيعات وفقاً للأسباب المذكورة أعلاه.• بلغت المصاريف العمومية والإدارية 3.77% من المبيعات بانخفاض عن العام الماضي حيث كانت 4.19%،وذلك بسبب التركيز على الضبط والتحكم في النفقات العامة.• ارتفع دخل التمويل في عام 2024 بمقدار 9.46 مليون ريال مقارنة بفترة 12 شهرًا من عام 2023.• ارتفع صافي الدخل المالي (بعد التكاليف) بمقدار 19.2 مليون ريال بسبب الإنفاق على العائدات من المرابحة وإعادة هيكلة رأس المال لمليكوما.• يتم حساب الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي.