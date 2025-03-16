شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الخريف» 64.3% إلى 230 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في عام 2024 بنسبة 64.3% إلى 230 مليون ريال، مقابل 140 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، نتج هذا النمو بشكل أساسي عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.21% وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 45.53% ليصل إلى 384.32 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل في بداية العام.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، نتج هذا النمو بشكل أساسي عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.21% وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 45.53% ليصل إلى 384.32 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل في بداية العام.