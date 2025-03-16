الاقتصاد

أرباح «الخريف» 64.3% إلى 230 مليون ريال في 2024

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أرباح «الخريف» 64.3% إلى 230 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في عام 2024 بنسبة 64.3% إلى 230 مليون ريال، مقابل 140 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، نتج هذا النمو بشكل أساسي عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.21% وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 45.53% ليصل إلى 384.32 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل في بداية العام.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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