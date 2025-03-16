شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الخريف» 64.3% إلى 230 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل في بداية العام. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في عام 2024 بنسبة 64.3% إلى 230 مليون ريال، مقابل 140 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، نتج هذا النمو بشكل أساسي عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.21% وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 45.53% ليصل إلى 384.32 مليون ريال.وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل في بداية العام.