شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا لتنفيذ أعمال إنشاءات بمشروع في الخبر بـ450 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.