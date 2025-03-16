شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا لتنفيذ أعمال إنشاءات بمشروع في الخبر بـ450 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، اليوم، توقيع شركة رمال الخبر العقارية (مشروع مشترك مملوك بنسبة 50% لشركة رتال) عقد مع شركة الإنشاء التخصصية المحدودة (مشروع مشترك مملوك بحصة غير مباشرة بنسبة 40% لشركة رتال).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لتنفيذ أعمال إنشاءات بمشروع رتال رايز وفندق ومطعم نوبو بمدينة الخبر بقيمة تقديرية 450 مليون ريال وذلك دون أي مزايا تفضيلية.
وأضافت أن العقد يتضمن: تنفيذ أعمال الكهروميكانيكا والتشطيبات بمشروع رتال رايز وفندق نوبو بالإضافة لمطعم ومقهى نوبو بكورنيش مدينة الخبر وذلك دون أي مزايا تفضيلية.
وتبلغ مدة العقد 15 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذ المشروع للعامين 2025م و 2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد لتنفيذ أعمال إنشاءات بمشروع رتال رايز وفندق ومطعم نوبو بمدينة الخبر بقيمة تقديرية 450 مليون ريال وذلك دون أي مزايا تفضيلية.
وأضافت أن العقد يتضمن: تنفيذ أعمال الكهروميكانيكا والتشطيبات بمشروع رتال رايز وفندق نوبو بالإضافة لمطعم ومقهى نوبو بكورنيش مدينة الخبر وذلك دون أي مزايا تفضيلية.
وتبلغ مدة العقد 15 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء في تنفيذ المشروع للعامين 2025م و 2026م.