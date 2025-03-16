شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «التصنيع» 49% إلى 102.8 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف انخفاض القيمة للأصول غير المالية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات، وتحقيق مكاسب من عمليات تجميع الأعمال نتيجة للاستحواذ على مشروع مشترك، وانخفاض مصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة التصنيع الوطنية في عام 2024 بنسبة 49% إلى 102.8 مليون ريال، مقارنة بـ201.6 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيس إلى انخفاض حصة أرباح المجموعة من الاستثمار في المشاريع المشتركة نتيجة انخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات.وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف انخفاض القيمة للأصول غير المالية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات، وتحقيق مكاسب من عمليات تجميع الأعمال نتيجة للاستحواذ على مشروع مشترك، وانخفاض مصروف الزكاة.