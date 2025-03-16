شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: ترسية مشروع للتقنية الطبية بقيمة 39.87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ترسية مشروع للتقنية الطبية، اليوم، مع وزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 39.872 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-12-05 الموافق 2025-06-01.
ويشمل نطاق المشروع تنفيذ أعمال التقنية الطبية والصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات الطبية ضمن نطاق التجمع الأول (نطاق القويعية) في تجمع الرياض الصحي الأول، لضمان استمرارية تشغيل المعدات الطبية بفعالية ودقة وفق أعلى المعايير.
ويتضمن نطاق العمل تقديم خدمات الصيانة الدورية والوقائية، وإصلاح الأعطال الطارئة، وتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لضمان أداء الأجهزة بأفضل كفاءة ممكنة.
ويشمل المشروع المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية الأولية، المختبرات المركزية، معاهد طب الأسنان، والمعاهد الصحية الأخرى، حيث يتم التعامل مع هذه المنشآت كوحدة متكاملة ضمن نطاق التنفيذ
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 39.872 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-12-05 الموافق 2025-06-01.
ويشمل نطاق المشروع تنفيذ أعمال التقنية الطبية والصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات الطبية ضمن نطاق التجمع الأول (نطاق القويعية) في تجمع الرياض الصحي الأول، لضمان استمرارية تشغيل المعدات الطبية بفعالية ودقة وفق أعلى المعايير.
ويتضمن نطاق العمل تقديم خدمات الصيانة الدورية والوقائية، وإصلاح الأعطال الطارئة، وتوفير قطع الغيار والمستلزمات اللازمة لضمان أداء الأجهزة بأفضل كفاءة ممكنة.
ويشمل المشروع المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية الأولية، المختبرات المركزية، معاهد طب الأسنان، والمعاهد الصحية الأخرى، حيث يتم التعامل مع هذه المنشآت كوحدة متكاملة ضمن نطاق التنفيذ