شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المنجم للأغذية» إلى 278.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة المنجم للأغذية، في عام 2024 بنسبة 1.2% إلى 278.7 مليون ريال، مقارنة بـ282.2 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء انخفاض صافي الربح خلال 2024 بسبب العوامل الرئيسة التالية:
- انخفض مجمل الربح بنسبة 2.7% بسبب انخفاض حجم المبيعات في مجموعات أصناف اللحوم البيضاء والحمراء إضافة إلى انخفاض هوامش الربحية لبعض مجموعات الأصناف خاصة اللحوم البيضاء والحمراء بسبب بعض الضغوط السعرية.
- الارتفاع النسبي في المصاريف التشغيلية خلال العام الحالي 2024م مقارنة بعام 2023م، نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين والمصاريف اللوجستية.
وسجلت الشركة حصتها في نتائج الشركة الزميلة (شركة بلدي للدواجن) بنحو 22.1 مليون ريال خلال العام الحالي 2024م مقابل (لا شيء) خلال 2023م.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الرابع من 2024 بنسبة 26.1 % ليصل إلى 60.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب العوامل الرئيسة التالية:
- انخفض مجمل الربح بنسبة 22.7% ليبلغ 120.9 مليون ريال بسبب انخفاض حجم المبيعات لأصناف اللحوم الحمراء والبيضاء والفاكهة والخضار، بالإضافة إلى انخفاض هوامش الربحية لأصناف اللحوم الحمراء والبيضاء، بسبب بعض الضغوط السعرية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات.
- الزيادة النسبية في المصروفات التشغيلية خلال الربع الرابع 2024م، نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين المصحوبة بإنشاء شركة جديدة تابعة، متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية باسم "شركة الحل النموذجي للخدمات اللوجستية- لودلي".
وسجلت الشركة حصتها في نتائج الشركة الزميلة (شركة بلدي للدواجن) بنحو 7.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل (لا شيء) خلال الربع المماثل من العام السابق 2023م.
ارتفع صافي الربح خلال الربع الرابع من 2024م بنسبة 48.9% ليصل إلى 60.3 مليون ريال، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024م بسبب العوامل الرئيسة التالية:
- ارتفاع مجمل الربح بنسبة 3.7 % ليبلغ 120.9 مليون ريال بسبب ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربحية لمعظم مجموعات الأصناف باستثناء أصناف الفاكهة والخضار، خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
- انخفاض مصروفات التشغيل خلال الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، نتيجة انخفاض مصروفات البيع والتوزيع.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء انخفاض صافي الربح خلال 2024 بسبب العوامل الرئيسة التالية:
- انخفض مجمل الربح بنسبة 2.7% بسبب انخفاض حجم المبيعات في مجموعات أصناف اللحوم البيضاء والحمراء إضافة إلى انخفاض هوامش الربحية لبعض مجموعات الأصناف خاصة اللحوم البيضاء والحمراء بسبب بعض الضغوط السعرية.
- الارتفاع النسبي في المصاريف التشغيلية خلال العام الحالي 2024م مقارنة بعام 2023م، نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين والمصاريف اللوجستية.
وسجلت الشركة حصتها في نتائج الشركة الزميلة (شركة بلدي للدواجن) بنحو 22.1 مليون ريال خلال العام الحالي 2024م مقابل (لا شيء) خلال 2023م.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الرابع من 2024 بنسبة 26.1 % ليصل إلى 60.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب العوامل الرئيسة التالية:
- انخفض مجمل الربح بنسبة 22.7% ليبلغ 120.9 مليون ريال بسبب انخفاض حجم المبيعات لأصناف اللحوم الحمراء والبيضاء والفاكهة والخضار، بالإضافة إلى انخفاض هوامش الربحية لأصناف اللحوم الحمراء والبيضاء، بسبب بعض الضغوط السعرية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات.
- الزيادة النسبية في المصروفات التشغيلية خلال الربع الرابع 2024م، نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين المصحوبة بإنشاء شركة جديدة تابعة، متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية باسم "شركة الحل النموذجي للخدمات اللوجستية- لودلي".
وسجلت الشركة حصتها في نتائج الشركة الزميلة (شركة بلدي للدواجن) بنحو 7.3 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل (لا شيء) خلال الربع المماثل من العام السابق 2023م.
ارتفع صافي الربح خلال الربع الرابع من 2024م بنسبة 48.9% ليصل إلى 60.3 مليون ريال، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2024م بسبب العوامل الرئيسة التالية:
- ارتفاع مجمل الربح بنسبة 3.7 % ليبلغ 120.9 مليون ريال بسبب ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربحية لمعظم مجموعات الأصناف باستثناء أصناف الفاكهة والخضار، خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
- انخفاض مصروفات التشغيل خلال الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، نتيجة انخفاض مصروفات البيع والتوزيع.