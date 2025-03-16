شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين حسين الدوسري رئيسا تنفيذيا لـ«تهامة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس الأول، بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب النظام الأساسي للشركة تعيين الدكتور حسين مسعود الدوسري رئيسا تنفيذيا للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قرار التعيين يسري من تاريخ 14 مارس الحالي.
وأضافت أن الدوسري حاصل على بكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي جامعة الملك سعود وماجستير إدارة الأعمال جامعة عين شمس ولديه دراسات في إدارة المشاريع والإدارة المالية لغير الماليين.
وشغل الدوسري العديد من المواقع الوظيفية والآن يعمل المدير العام لشركة تهامة الأولى للفعاليات الترفيهية (شركة تابعة) ويتمتع بخبرة أكثر من 17 عاما في الامتثال التنظيمي والتخطيط الإستراتيجي ومتخصص في تطوير أطر الحوكمة وإدارة عمليات مجالس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قرار التعيين يسري من تاريخ 14 مارس الحالي.
وأضافت أن الدوسري حاصل على بكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي جامعة الملك سعود وماجستير إدارة الأعمال جامعة عين شمس ولديه دراسات في إدارة المشاريع والإدارة المالية لغير الماليين.
وشغل الدوسري العديد من المواقع الوظيفية والآن يعمل المدير العام لشركة تهامة الأولى للفعاليات الترفيهية (شركة تابعة) ويتمتع بخبرة أكثر من 17 عاما في الامتثال التنظيمي والتخطيط الإستراتيجي ومتخصص في تطوير أطر الحوكمة وإدارة عمليات مجالس الإدارة.