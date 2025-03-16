شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 1.1%، عند 11853 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.675 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 213.782 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.606 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 207 شركات ارتفعت أسهم 207 شركات، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35 فقط، من بين 251 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، التعمير، والأبحاث والإعلام، وبنان، والوطنية للتعليم، ودله الصحية، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، صناعة الورق، والباحة، وتهامة، والبحر الأحمر، ومكة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 31275 نقطة، وبتداولات بلغت، 27.619 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.864 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.040 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 50 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.