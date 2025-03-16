شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى عند 50.55 ببنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الاحد 16-3-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية خلال التعاملات، وسجل ببنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع، وسجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد الان بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.



