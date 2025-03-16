شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 70.58 دولار لخام برنت و67.18 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 16-3-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت اليوم الأحد، في حين يستعد الرئيس الأمريكي لعقد اجتماع هذا الأسبوع مع كبار المسئولين التنفيذيين في قطاع النفط من أجل تعزيز الإنتاج المحلى من الطاقة على الرغم من تزايد القلق بشأن تراجع أسعار النفط وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي تعهد أثناء حملته الانتخابية بخفض أسعار الطاقة إلى النصف.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت70.58 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.18دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 75.16دولار للبرميل.



