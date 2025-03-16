شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق بمدينتي 15 مايو والشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بمنطقة الـ90 فدانا، موضحاً أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة السطحية للطرق بالمنطقة، ومؤكداً ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة.

وأوضح المهندس علي سعد، أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين شبكة الطرق بالمنطقة، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة للقاطنين، بجانب أهمية تكثيف الجهود لإنهاء المشروع في الموعد المحدد، مع إزالة أي عقبات قد تواجه فرق التنفيذ، ويتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المهندس محمد مبروك، نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد إمام، معاون رئيس الجهاز، وبالتنفيذ من قبل المهندس أحمد عثمان، مسئول إدارة الطرق بالجهاز.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ التوسع في مشروعات الزراعة والتجميل بالمدينة، حيث تم رفع كفاءة "المسطحات الخضراء" بعدة أحياء ومناطق، لافتاً إلى أن التطوير والتجميل يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتحسين الصورة الحضارية وتعزيز القيمة الاقتصادية للأراضي.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم زراعة الجزيرة الوسطى للطريق الشرقي بزهور متنوعة، بجانب صيانة الكهرباء والأرصفة، لافتاً إلى أنه جارِ استكمال الأشجار والنباتات ورفع جميع المخلفات أولاً بأول داخل معظم المجاورات.

وشدد رئيس الجهاز على شركات النظافة بالاهتمام برفع المخلفات من الأحواض بالجزيرة في إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة وتجميل المداخل والمحاور بهدف ظهور المدينة في أبهى صورة حضارية.