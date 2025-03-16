شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 16-3-2025 أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 16-3-2025 تراجع أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية فى منتصف التعاملات الصباحية، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى اليوم50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.55 جنيه 50.65 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.



