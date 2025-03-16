شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 31487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 39442 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 13844 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 8905 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12342 نقطة، هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3381 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.86% ليصل إلى مستوى 11690 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أسمنت سيناء، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية للمنتجعات السياحية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.105 مليون وثيقة بدلا من 2.095 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 7635 سهمًا، 250 ألف سهم، 20 ألف سهم، 133 سهمًا، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 5 آلاف سهم.

فيما باع داخليين بشركات مصر بني سويف للأسمنت، والعربية للصناعات الهندسية، وابن سينا فارما، وشركة مستشفى كليوباترا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 12500 سهم، 4 آلاف سهم، 34.2 ألف سهم، 18.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 300 ألف سهم، 9.9 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 80 ألف سهم، والثانية 1.5 مليون سهم.

أعلنت الشركة المصرية الدولية للأسمدة والكيماويات، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 6566 سهمًا بسعر 16.7 جنيه بقيمة إجمالية 109.6 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.998% إلى 5.008%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة أسمنت سيناء، صافي قيمة المبيعات بلغت 6.4 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 50%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب 3.1 مليار جنيه مقارنة صافي الخسائر 121.4 مليون جنيه بنسبة نمو 2634.58%.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 3.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 55%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.4 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 56%.

وحققت شركة العبوات الطبية، حجم أعمال بلغت 130.9 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 91 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 36.6 مليون جنيه مقارنة مع 21.1 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة سكاتك لإنشاء محطة طاقة شمسية بنظام الـPPA بطاقة إنتاجية 1 جيجاوات بتكلفة إجمالية 750 مليون دولار.