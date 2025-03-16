شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 16مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ27.725 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 36.950 ريال

عيار 22 سجل 33.875 ريال

عيار 21 سجل 32.350 ريال

عيار 18 سجل 27.725 ريال

عيار 14 سجل 21.550 ريال

عيار 12 سجل 18.475 ريال

الاونصة1149.525 ريال

الجنيه الذهب258.700 ريال

الأونصة بالدولار2986.86 دولار



اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.