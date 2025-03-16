شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد رغم الإجازة الأسبوعية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر حالة من الارتفاع المحدود بحوالي 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 تحركا ملحوظا الآن مما ساهم أيضا في ارتفاع أسعار العملات الذهب فى مصر.أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 يسجل 4811 جنيها.
- عيار 21 يسجل 4210 جنيهات.
- عيار 18 يسجل 3609 جنيهات.
- عيار 14 يسجل 2807 جنيهات.
- الجنيه الذهب 33680 جنيها.
14 % ارتفاعًا في سعر الذهب
وأشار واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن في اتحاد الصناعات إلي أن هذا الارتفاع القياسي للذهب يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ.
وأضاف واصف: "تطورات الحرب التجارية وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية وهذه التوترات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن."
وعن تأثير هذه التطورات على السوق المصري، قال واصف: "هذه التطورات الإيجابية في سوق الذهب العالمي انعكست على الأسواق المصرية، حيث شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، ليكسر حاجز 4225 جنيهًا لعيار 21، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام."
وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية وتوقعات سعر الذهب، أشار واصف إلى أن فرص صعود الذهب عالميًا ومحليًا على المدى المتوسط والبعيد ما زالت قائمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ومع ذلك، توقع واصف حدوث تصحيح قريب في سوق الذهب، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى جني الأرباح بعد القفزات الهائلة التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترة الماضية.
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