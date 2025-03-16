شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد ليلا وحدات "سكن لكل المصريين" لدفع العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية ليلاً لمتابعة سير العمل في مشروع "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2600 فدان، والحي 14، للوقوف على معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في تنفيذ الوحدات السكنية والمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

استهدفت الجولة الاطمئنان على سير العمل في المشروع والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيداً لتسليمها لمستحقيها، حيث تفقد رئيس الجهاز في بداية جولته مشروع 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة" كما تابع أعمال الطرق وأماكن انتظار السيارات وتنسيق الموقع، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات.

كما تفقد رئيس الجهاز الوحدات السكنية نموذج 75 م٢ بالحي 14، حيث اطلع على سير العمل في المشروع، وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة، كما قام بمراجعة جودة الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع مراعاة معايير الجودة في التشطيبات النهائية، خاصة مع استمرار بعض الأعمال خلال الفترة المسائية والليلية في شهر رمضان، لتسريع وتيرة الإنجاز .