شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 220 ألف طن من المنتجات الغذائية والبطاطس على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي العاشر لعام 2025، وذلك عن الفترة من 8 – 14 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 76 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 20 مصنعًا بعموم الجمهورية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة، وتم تسجيل 10 منشآت وجاري إدراج 8 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3493 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1717 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4950 رسالة بنحو 220 ألف طن لعدد 1500 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 45 ألف طن، تليها خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 67 صنف بنحو 82 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 13 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 2 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 33 صنف بنحو 75 ألف طن.

ومثلت السعودية ولبنان وروسيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 180 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الأسبوع الماضي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 900 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 714 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 700 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 935 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1930 رسالة بنحو 348 ألف طن لعدد 840 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 215 صنف من قمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا، أمريكا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 315 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 850 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 390 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 32 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 129 مستورد.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 89 منتجًا و8 شركات، كما فحصت الإدارة 230 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجاري فحص 19 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 276 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسوان، كفر الشيخ، الغردقة، الوادي الجديد، بور سعيد، ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، الاسكندرية، أسيوط، بورسعيد، سوهاج، الاسماعيلية، المنيا، الغربية، دمياط، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الدقهلية وقنا.

وتم تسجيل 670 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 542 معاينة، فيما استوفت 406 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 32 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الاسكندرية، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، أسوان، قنا، الفيوم، البحر الأحمر وأسيوط.

وتم تسجيل 5 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1258 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 45 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1335 منشأة، كما أصدرت الهيئة 977 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة ، والتحفظ على 171 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 17 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، القليوبية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 53 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر وأسوان.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 381 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 15 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 55 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة حملة على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشاركت الهيئة في استلام مجزر طنامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في وجود اللجنة المشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 15 مأمورية رقابية في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الشرقية، أسيوط، سوهاج والبحيرة، وتم تسجيل 7 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي والخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 115 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 4500 عبوة حلوى منتهية الصلاحية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 11 منشأة غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، ألبان، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 17 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 81 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، أجا، المنزلة، بني عبيد، دكرنس، طلخا، السنبلاوين)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 455 كجم من المواد الغذائية لفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية على عدد 13 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن و 40 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ويبدو عليها علامات الفساد، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالإضافة إلى حملة أخرى نفذها فرع الهيئة بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 250 كجم ياميش رمضان منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 150 كجم من المواد الغذائية الأخرى لسوء تخزينها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم المرور والرقابة على سوق أهلاً رمضان بميدان المنشية للتأكد من جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات، وأخذ تعهدات بالتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ 4 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (التموين، حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة ، مجلس المدينة).

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن و 60 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر ) جبنه شيدر، جبنه موتزريلا، جبنة رومي ).

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 5 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 30 منشأة غذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.