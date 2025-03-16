شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو بمجلس إدارة «تهامة» لعدم التوافق مع المجلس والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن سبب الاستقالة بسبب عدم التوافق مع مجلس الإدارة، وذلك حسب إفصاحه بالاستقالة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق استقالة عضو مجلس الإدارة عادل عبد الكريم مازي (عضو غير تنفيذي).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاستقالة تسري اعتبارا من غد الإثنين.وأضافت أن سبب الاستقالة بسبب عدم التوافق مع مجلس الإدارة، وذلك حسب إفصاحه بالاستقالة.