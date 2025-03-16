شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو بمجلس إدارة «تهامة» لعدم التوافق مع المجلس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق استقالة عضو مجلس الإدارة عادل عبد الكريم مازي (عضو غير تنفيذي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة تسري اعتبارا من غد الإثنين.
وأضافت أن سبب الاستقالة بسبب عدم التوافق مع مجلس الإدارة، وذلك حسب إفصاحه بالاستقالة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة تسري اعتبارا من غد الإثنين.
وأضافت أن سبب الاستقالة بسبب عدم التوافق مع مجلس الإدارة، وذلك حسب إفصاحه بالاستقالة.