الاقتصاد

استقالة عضو بمجلس إدارة «تهامة» لعدم التوافق مع المجلس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

استقالة عضو بمجلس إدارة «تهامة» لعدم التوافق مع المجلس

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو بمجلس إدارة «تهامة» لعدم التوافق مع المجلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق استقالة عضو مجلس الإدارة عادل عبد الكريم مازي (عضو غير تنفيذي).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الاستقالة تسري اعتبارا من غد الإثنين.
وأضافت أن سبب الاستقالة بسبب عدم التوافق مع مجلس الإدارة، وذلك حسب إفصاحه بالاستقالة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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