الاقتصاد

أرباح «زجاج» تقفز 102% إلى 96.8 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أرباح «زجاج» تقفز 102% إلى 96.8 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) في عام 2024 بنسبة 102% إلى 96.8 مليون ريال، مقابل 47.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة حصة الأرباح من الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح بعد تشغيل شركة جارديان السعودية الدولية للزجاج المسطح المحدودة لمصنعها بالكامل.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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