شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «زجاج» تقفز 102% إلى 96.8 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) في عام 2024 بنسبة 102% إلى 96.8 مليون ريال، مقابل 47.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة حصة الأرباح من الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح بعد تشغيل شركة جارديان السعودية الدولية للزجاج المسطح المحدودة لمصنعها بالكامل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة حصة الأرباح من الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح بعد تشغيل شركة جارديان السعودية الدولية للزجاج المسطح المحدودة لمصنعها بالكامل.