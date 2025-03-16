شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «زجاج» تقفز 102% إلى 96.8 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) في عام 2024 بنسبة 102% إلى 96.8 مليون ريال، مقابل 47.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة حصة الأرباح من الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح بعد تشغيل شركة جارديان السعودية الدولية للزجاج المسطح المحدودة لمصنعها بالكامل.