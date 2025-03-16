شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عدنان الخلف رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لـ«لازوردي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، اليوم، على تعيين عدنان الخلف كرئيس تنفيذي للشركة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تدول السعودية، فإن عدنان الخلف حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية والدولية، ويتمتع بخبرة إدارية تتجاوز 20 عاماً.
وعمل عدنان الخلف بعدد من المناصب التنفيذية كرئيس تنفيذي ونائب للرئيس في عدد من الشركات وبمختلف المجالات كالقطاع الرياضي والطبي والخدمي والتصنيع والتجزئة والتوزيع وكان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة.
ووفقا لبيان الشركة على تدول السعودية، فإن عدنان الخلف حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية والدولية، ويتمتع بخبرة إدارية تتجاوز 20 عاماً.
وعمل عدنان الخلف بعدد من المناصب التنفيذية كرئيس تنفيذي ونائب للرئيس في عدد من الشركات وبمختلف المجالات كالقطاع الرياضي والطبي والخدمي والتصنيع والتجزئة والتوزيع وكان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة.