الاقتصاد

تعيين عدنان الخلف رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لـ«لازوردي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تعيين عدنان الخلف رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لـ«لازوردي»

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، اليوم، على تعيين عدنان الخلف كرئيس تنفيذي للشركة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2025م.
ووفقا لبيان الشركة على تدول ، فإن عدنان الخلف حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية والدولية، ويتمتع بخبرة إدارية تتجاوز 20 عاماً.
وعمل عدنان الخلف بعدد من المناصب التنفيذية كرئيس تنفيذي ونائب للرئيس في عدد من الشركات وبمختلف المجالات كالقطاع الرياضي والطبي والخدمي والتصنيع والتجزئة والتوزيع وكان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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