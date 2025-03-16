شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الأحد 16-3-2025، مسجلا فى البنك المركزي 65.53 جنيه للشراء، و65.72 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.33 جنيه للشراء، 65.70 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.33 جنيه للشراء.

65.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.49 جنيه للشراء.

65.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.33 جنيه للشراء.

65.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

64.62 جنيه للشراء.

65.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.53 جنيه للشراء.

63.87 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.53 جنيه للشراء.

65.82جنيه للبيع.



