وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق لأراضى "بيت الوطن" و"الأكثر تميزا"

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القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يُشدد على تسريع وتيرة أعمال الطرق والمرافق بمشروع "بيت الوطن" بهدف تعزيز جهود توفير المسكن الملائم

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بأحياء ومناطق أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، والأكثر تميزا بالامتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان على تسريع وتيرة أعمال الطرق والمرافق بمشروع بيت الوطن بهدف تعزيز جهود توفير المسكن الملائم، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، والمتابعة الدورية للأعمال، لافتاً إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات سكنية بمشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة للعاملين بخارج مصر، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم وفق الاشتراطات، وربطهم بوطنهم الأم.

بدروه، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، ومسئولو الجهاز، بالمرور على أحياء بيت الوطن، ومتابعة تقدم الأعمال بمحطة الصرف الصحي رقم 4 التى تقوم بنقل تصرفات الصرف الصحي بمنطقة بيت الوطن إلى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة وتعتبر جزءا من الحل العاجل والحل الآجل لمنظومة الصرف الصحي بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تشغيل الحل العاجل لمحطة الصرف الصحى رقم 4 بمنطقة بيت الوطن لنقل تصرفات شبكة الصرف الصحى بالمنطقة إلى محطة المعالجة.

ثم تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق بالشوارع والمحاور الرئيسية بأحياء بيت الوطن، موجهاً مسئولي المشروعات والشركات العاملة بضرورة العمل على سرعة إنجاز وإنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها، وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة والاشتراطات الفنية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن مشروع بيت الوطن يقع فى شمال منطقة الامتداد بالمدينة، ويرتبط بطريق القاهرة/السويس شمالاً، والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقى، وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبا المؤدى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال: يتكون المشروع من عدد 8 أحياء سكنية بالإضافة إلى منطقة جنوب السويس ومنطقة الـ1000 فدان "الأوركيد"، ومنطقة 3-4 شمال الـ1000 فدان والمنطقة 5، ومنطقة 433 فدانا، ومنطقة الخدمات والمحاور الرئيسية التى تربط أحياء بيت الوطن ببعضها.