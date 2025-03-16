شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 16- 3- 2025 فى البحرين عيار 18 بـ 27.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 36.100 دينار
- عيار 22 سجل 33.100 دينار
- عيار 21 سجل 31.600 دينار
- عيار 18 سجل 27.075 دينار
- عيار 14 سجل 21.075 دينار
- عيار 12 سجل 18.050 دينار
- الاونصة1123.050 دينار
- الجنيه الذهب252.750 دينار
- الأونصة بالدولار2986.86 دولار
وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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