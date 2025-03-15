شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكرم العاملين بالقطاع خلال الإفطار الجماعى للنقابة العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

محمود عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية اللازمة لمشروعات البناء والتنمية برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة.. ولدينا خبرات متراكمة نعمل على تطويرها

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية الإفطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، بنادى الكهرباء بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة، مشيدا بروح الأسرة الواحدة، والمعنويات المرتفعة فى هذه الأيام المباركة، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغل العاملين فى إطار خطة العمل الحالية وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة والنهوض بالقطاع فى إطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

جانب من الحفل

قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأن يديم علينا نعمة الألفة والمحبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الازدهار، وكرم 15 من العاملين ومنحهم شهادات التقدير لقيامهم بأعمال مميزة وتفانيهم فى أداء واجباتهم خلال الفترة الماضية.

الوزير يكرم الكفاءات

من جانبهم، تعهد العاملون بمواصلة البذل والعطاء والعمل فى اطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة، وقال الدكتور محمود عصمت إن العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية للتطوير والنهوض بالقطاع وأن مهمتهم ودورهم حيوي ويمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، موضحا دعم واهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، باعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم، لاسيما قطاع الكهرباء الذى ينفذ سياسة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن تحقيق الإنجاز يتطلب استمرار العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين لتحقيق أهداف واضحة ومحددة وفقا لجداول زمنية معلنة وفى اطار حسن ادارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول، مؤكدا الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى الخطة العاجلة الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية، والعمل على تقوية وتدعيم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية.

جانب من التكريم

وجه الدكتور محمود عصمت الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم، مطالبا بضرورة الحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى تحسين معدلات اداء الشركات فى إطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوه والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، مشيرا الى البرامج التدريبية العامة والمتخصصة للارتقاء بمستوى الأداء وكذلك برامج الصيانة الوقائية للحد من الأعطال، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة المواطنين عليها مهمة كبير تتمثل فى نقل التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء للمشتركين من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.