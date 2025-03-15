شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء جنوب القاهرة" تحصد أول تكريم من الوزير بالمسابقة الشهرية لأفضل موظف والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على تكريم محمد فرج يعمل بإدارة المخازن بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن المسابقة الشهرية التي أطلقها الوزير لتكريم النماذج الإيجابية من العاملين بالقطاع من خلال تقييم يتم شهريا لجميع العاملين بشركات النقل والإنتاج والتوزيع.

كما يشغل محمد فرج المدير الفني لفريق العاب القوي بالشركة، وذلك بعد حصوله على افضل لاعب في افريقيا في بطولة إفريقيا لكرة السلة للكرسي المتحركة كما أنه يتولى مدرب عام فريق العاب القوي بنادي الكهرباء.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية الافطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، بنادى الكهرباء بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة ، مشيدا بروح الأسرة الواحدة ، والمعنويات المرتفعة فى هذه الأيام المباركة، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغل العاملين فى اطار خطة العمل الحالية وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة والنهوض بالقطاع فى اطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة .

قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وان يديم علينا نعمة الألفة والمحبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الازدهار، وقام بتكريم 15 من العاملين ومنحهم شهادات التقدير لقيامهم بأعمال مميزة وتفانيهم فى اداء واجباتهم خلال الفترة الماضية.