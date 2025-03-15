شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء مسلم محمود متولي والد حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة &e مصر والان مع تفاصيل الخبر

توفي اليوم اللواء مسلم محمود متولي، والد المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة &e مصر. وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم اللواء مسلم محمود متولي ضمن مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، التي عقدت في 14 أكتوبر 2024، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء للمهندس حازم متولي في وفاة والده، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.