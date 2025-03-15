شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستجيب للعاملين ويوجه بدراسة زيادة المنحة والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ببدء دراسة زيادة منحة العيد للعاملين بالقطاع بالكامل فى استجابة سريعة لهم بعد مطالبته بضرورة رفع قيمة المنحة الخاصة بالعاملين، وهو ما لقى إشادة واسعة من الجميع.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية الإفطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بنادى الكهرباء بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة، مشيدا بروح الأسرة الواحدة، والمعنويات المرتفعة فى هذه الأيام المباركة، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغل العاملين فى إطار خطة العمل الحالية وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة والنهوض بالقطاع فى إطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يديم علينا نعمة الألفة والمحبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الازدهار، وقام بتكريم 15 من العاملين ومنحهم شهادات التقدير لقيامهم بأعمال مميزة وتفانيهم فى أداء واجباتهم خلال الفترة الماضية.