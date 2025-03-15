الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 15- 3- 2025 أمام الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم السبت 15- 3- 2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت ، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه  للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم  بالبنوك المصرية الرئيسية  كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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