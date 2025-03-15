شركة المربع الجديد تشارك في مؤتمر MIPIM 2025 العقاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت شركة تطوير المربع الجديد، بمؤتمر MIPIM 2025 العقاري، الذي عقد في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 11 – 14 مارس الجاري، للعام الثاني على التوالي في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية إلى المملكة.

وتوصل الحاضرون خلال سلسلة من الجلسات النقاشية في المؤتمر إلى فهم أعمق حول الرؤية الإستراتيجية للمربع الجديد وانسجامها مع المستهدفات الكبرى للتنمية في المملكة، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمربع الجديد مايكل دايك، في جلسة بعنوان: كيف يمكن للوجهات السعودية العملاقة المساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة وإثراء رؤية المملكة 2030″، فيما شارك رئيس إدارة المبيعات روبرت بيرس، في جلسة بعنوان “الاقتصاد السعودي والتشريعات الآخذة في التغيير لصالح المستثمرين الأجانب”.

ومن جانبه، شارك رئيس مكتب إدارة المشاريع المؤسسية وأصحاب المصلحة عيسى المنيف، بجلسة كان موضوعها “المتغيرات السكانية في المملكة العربية السعودية وكيفية تأثيرها على التخطيط الحضري”، فيما تحدثت مدير إدارة التطوير أشواق البابطين، في جلسة نقاشية بعنوان “الفعاليات الكبرى والضيافة والترفيه”. بالإضافة إلى مشاركة مدير تنفيذي الشركات والتطوير نيدا رضا بجلسة بعنوان “قطاع العقارات والتطوير الحضري بالمملكة”، أما مدير أول تطوير الرعاية الصحية والتعليم رهام العواجي، فشاركت في جلسة بعنوان “بناء وجهات قابلة للحياة بغايات محددة”.

وزودت الجلسات المشاركين برؤى وأفكار حول البعد الإستراتيجي للوجهة وطاقاتها الكامنة في قيادة مستقبل التطوير الحضري.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمربع الجديد مايكل دايك :” يظهر التزامنا جليًا بتوسيع آفاق التطوير التشاركي وتنفيذ وجهة المربع الجديد وفقًا للمعايير العالمية، ويؤكد ذلك إنجازنا الأخير المتمثل باستكمال الحفر حول منطقة المكعب. لقد أنجزنا حفر وترحيل 14 مليون متر مكعب من التربة مع تحقيق 5.5. ملايين ساعة عمل آمنة؛ دون تسجيل أية إصابة.

ويمكننا هذا الإنجاز من بدء أعمال التطوير الدائمة للمكعب مع ضمان تجهيز الأعمال الأرضية للمرحلة التالية من الإنشاءات وانطلاقها دون تأجيل. كما يشير هذا التقدم إلى تركيز جهود المربع الجديد على إنجاز وجهة على مستوى عالمي، تعيد تعريف مشهد التطوير الحضري، وتسهم في تقديم خيارات السكن والعمل والزيارة في آن معًا ضمن الوجهة.”

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