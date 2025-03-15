ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 70 دولارا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعافت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية في جلسة الجمعة لتنهي الأسبوع دون تغير تقريبا وسط تضاؤل ​​احتمالات إنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا.

وقد تؤدي نهاية الحرب إلى عودة المزيد من إمدادات الخام الروسية إلى الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، أو 1%، لتصل إلى 70.58 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن انخفضت 1.5% في الجلسة الماضية.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.18 دولار للبرميل، بارتفاع 63 سنتا، أو 1%، بعد أن أغلق منخفضا 1.7% في جلسة الخميس.

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