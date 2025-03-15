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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 70 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تعافت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية في جلسة الجمعة لتنهي الأسبوع دون تغير تقريبا وسط تضاؤل احتمالات إنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا.
وقد تؤدي نهاية الحرب إلى عودة المزيد من إمدادات الخام الروسية إلى الأسواق.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، أو 1%، لتصل إلى 70.58 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن انخفضت 1.5% في الجلسة الماضية.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67.18 دولار للبرميل، بارتفاع 63 سنتا، أو 1%، بعد أن أغلق منخفضا 1.7% في جلسة الخميس.
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