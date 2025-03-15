الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15-3-2025

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تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15-3-2025

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 تحديث فورى لسعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025  أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية وفقا لاخر تحديث  الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث استقر بالبنك المركزى المصرى اليوم  50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه  للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه  للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه  للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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