شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 تحديث فورى لسعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث استقر بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.



