شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر يتماسك عند أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماسك سعر الذهب في مصر اليوم السبت عند أعلى مستوى بـ 4200 جنيه عيار 21، بعد الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا مما أثر على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4800 جنيه.

- عيار 21 يسجل 4200 جنيه.

- عيار 18 يسجل 3600 جنيه.

- عيار 14 يسجل 2800 جنيه.

- الجنيه الذهب 33600 جنيه.

ارتفع سعر الذهب خلال الأسبوع الماض ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب ويسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بدعم من الارتفاعات القياسية في سعر الذهب العالمي.

اخترق سعر الذهب العالمي المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة وسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 3005 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى وتظهر مؤشرات الزخم تداول السعر بالقرب من منطقة تشبع بالشراء مع استمرار إمكانية تحقيق المزيد من الصعود.

تمكن سعر الذهب عيار21 من اختراق أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام ويسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 4225 جنيه للجرام قبل أن ينهي تداولات الأسبوع فوق المستوى 4200 جنيه للجرام مما يزيد من فرص استمرار الصعود.