شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات اليوم السبت 15-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية وفقا لآخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث استقر بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم السبت فى ختام التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم السبت فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.



