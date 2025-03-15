شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات اليوم السبت 15-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالسبت، 15 مارس 2025 04:00 م
استقر سعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية وفقا لآخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث استقر بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
و سجل سعر الدولار اليوم السبت فى ختام التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.
و سجل سعر الدولار اليوم السبت فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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