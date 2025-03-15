شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 15 مارس 2025.. هل يواصل الارتفاع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديثات لسعر الذهب اليوم السبت 15 مارس 2025، بعد تسجيل مستويات قياسية للذهب في البورصة العالمية بختام تداولات الأسبوع لتسجل الأونصة 3 آلاف دولار.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4800 جنيه.

- عيار 21 يسجل 4200 جنيه.

- عيار 18 يسجل 3600 جنيه.

- عيار 14 يسجل 2800 جنيه.

- الجنيه الذهب 33600 جنيه.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماض ليسجل أعلى مستوى تاريخي للذهب ويسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بدعم من الارتفاعات القياسية في سعر الذهب العالمي.

اخترق سعر الذهب العالمي المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة وسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 3005 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى وتظهر مؤشرات الزخم تداول السعر بالقرب من منطقة تشبع بالشراء مع استمرار إمكانية تحقيق المزيد من الصعود.

تمكن سعر الذهب المحلي عيار21 من اختراق أعلى مستوى تاريخي سجله عند 4200 جنيه للجرام ويسجل قمة سعرية تاريخية جديدة عند 4225 جنيه للجرام قبل أن ينهي تداولات الأسبوع فوق المستوى 4200 جنيه للجرام مما يزيد من فرص استمرار الصعود.