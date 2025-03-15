شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني يسجل 56.49 للشراء من بنك مصر اليوم السبت 15-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 15-3-2025 ،مسجلا فى البنك المركزي 65.53 جنيه للشراء و65.72 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.48 جنيه للشراء، 65.77 جنيه للبيع .
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.48 جنيه للشراء
. 65.77 جنيه للبيع.
65.49 جنيه للشراء.
65.78 جنيه للبيع
65.50 جنيه للشراء.
65.79 جنيه للبيع.
64.62 جنيه للشراء
. 65.19 جنيه للبيع
63.53 جنيه للشراء
63.87 جنيه للبيع
65.53 جنيه للشراء
65.82جنيه للبيع
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