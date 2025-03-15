شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس: رواج في سوق العبايات الحريمي والسعر 500 لـ 1200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الطلب على العبايات الحريمي وتراجع الطلب على ملابس الرجال خلال الفترة الحالية، وذلك استعدادًا لمناسبة عيد الأم.

وأضاف فايد في تصريحات خاصة، أن أكثر المنتجات مبيعًا في الفترة الحالية هي العبايات الحريمي والقفطان الحريمي و الكمونو، مشيرًا إلى التعويل على مناسبة عيد الأم لتحريك المبيعات.

وبسؤاله عن متوسط الأسعار هذا الموسم، قال نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن متوسط سعر العباية كمثال يتراوح بين 700 إلى 1200 حسب البراند أو الشركة المنتجة.

وأشار، إلى أن محلات بيع الملابس تعمل بانتظام طوال أيام شهر رمضان بسبب الالتزامات المستمرة التي يجب تلبيتها من إيجار ورواتب للعاملين وغيرها من الالتزامات، لكن يزداد نشاط عمليات البيع خلال الفترة المسائية.



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