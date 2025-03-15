شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 15مارس 2025 فى الكويت وعيار 18 بـ22.175 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

عيار 24 سجل 29.550 دينار

عيار 22 سجل 27.100 دينار

عيار 21 سجل 25.875 دينار

عيار 18 سجل 22.175 دينار

عيار 14 سجل 17.250 دينار

عيار 12 سجل 14.775 دينار

الاونصة919.425 دينار

الجنيه الذهب206.925 دينار

الأونصة بالدولار2986.88 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولار للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولار للرطل.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.