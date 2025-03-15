الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث

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سعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضان

السبت، 15 مارس 2025 02:00 م

 يواصل سعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 استقراره أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث استقر بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه  للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع  وفي بنك القاهرة سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه  للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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