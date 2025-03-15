شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالسبت، 15 مارس 2025 02:00 م
يواصل سعر الدولار اليوم السبت 15-3-2025 استقراره أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث استقر بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم السبت، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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