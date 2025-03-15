الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 15 مارس 2025 أمام الجنيه فى البنوك الرئيسية

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سعر اليورو اليوم السبت 15 مارس 2025 أمام الجنيه فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر اليورو اليوم السبت 15 مارس 2025، أمام الجنيه المصرى بعدد من البنوك الرئيسية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.98 جنيه للشراء، و55.13 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.95 جنيه للشراء، و55.24 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.96 جنيه للشراء، و55.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.98 جنيه للشراء.
55.13 جنيه للبيع
 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.95 جنيه للشراء.
55.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.96 جنيه للشراء.

55.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.95 جنيه للشراء.

55.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

55.00 جنيه للشراء.

55.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

54.99 جنيه للشراء.
55.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.95 جنيه للشراء.

55.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.95 جنيه للشراء.

55.24 جنيه للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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