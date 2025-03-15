شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يسجل 34 ألف لأول مرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب في مصر بعد إضافة المصنعية والرسوم والدمغة مستويات 34 ألف لأول مرة في مصر، بعد الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا عند 3 آلاف دولار.

ويسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بدون مصنعية مستويات 33600 جنيهًا، وذلك مع تسجيل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق 4200 جنيه وقت نشر هذه السطور.

وفي ما يلي تحديث أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4800 جنيه.

- عيار 21 يسجل 4200 جنيه.

- عيار 18 يسجل 3600 جنيه.

- عيار 14 يسجل 2800 جنيه.

- الجنيه الذهب 33600 جنيه.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.