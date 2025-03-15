شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أحداث جوهرية ينتظرها مساهمو البورصة خلال الأسبوع الثالث من مارس والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 10 أحداث جوهرية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، أبرزها انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات ركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، واودن للاستثمارات المالية، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قطر الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ومصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون).

تبدأ أحداث البورصة بانعقاد الجمعية العامة لشركات ركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، واودن للاستثمارات المالية، للنظر في في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات، وحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتقرير الإفصاحات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة، والقرارات التى تمت مجلس الإدارة خلال عام 2024.

وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك قناة السويس للنظر في تعديل 8 مواد من النظام الأساسي للبنك أرقام (6،20،22،23،24،29،30،41)، والمصادقة على تقارير نشاط الشركة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه.

ويوم الإثنين 17 مارس، تعقد الجمعية العامة العادية لبنك البركة، والعربية لمنتجات الخزف-سيراميكا ريماس، للنظر في تقارير نشاط الشركة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

ويوم الأربعاء 19 مارس، تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأدوية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 60 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه بزيادة قدرها 60 مليون جنيه موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تمويلًا من الأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات بنك قطر الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ومصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)، للنظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات، وحوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.