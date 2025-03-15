شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء الخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 15 مارس 2025 03:00 ص
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 12.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 8.6%، يليه قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.5%، 4.2%، على التوالي، وقفز قطاعا العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، 3%، على التوالي.
وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.6%، على التوالي، ونما قطاعا البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 1.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، 0.3%، على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 31290.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8787.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 12209.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 39149.42 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.07% ليغلق عند مستوى 12287.71 نقطة.
فيما خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 38.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.278 تريليون جنيه إلى 1.297 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 400.6 مليار جنيه إلى 406.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.
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