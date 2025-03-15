شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء الخدمات المالية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 12.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 8.6%، يليه قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.5%، 4.2%، على التوالي، وقفز قطاعا العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، 3%، على التوالي.

وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.6%، على التوالي، ونما قطاعا البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 1.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، 0.3%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 31290.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8787.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 12209.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 39149.42 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.07% ليغلق عند مستوى 12287.71 نقطة.

فيما خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 38.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.278 تريليون جنيه إلى 1.297 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 400.6 مليار جنيه إلى 406.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.