شكرا لقرائتكم خبر عن غاز مصر تستهدف توصيل الغاز إلى 360 ألف عميل أبرزها أبراج العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة غاز مصر-إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية- تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 326 ألف عميل بمناطق عمل الشركة، وعدد 34 ألف عميل، بمناطق أعمال الشركات الشقيقة بإجمالي عدد عملاء 360 ألف عميل، منها استكمال تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي وخدمة العملاء بأحياء (R2، R3، R6، R7) بالعاصمة الإدارية، وكذلك منطقة الأبراج بالعاصمة، وتنفيذ أعمال الغاز الطبيعي وخدمة العملاء بعدد من "الكومباوندات" السكنية بالعاصمة.

وتعتزم شركة غاز مصر، استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لـ7 مدن رئيسية والقرى التابعة لها بمحافظة المنوفية، والبدء في أعمال توصيل الغاز لـ34 مدينة رئيسية والقرى التابعة لها بذات المحافظة، كما تعتزم استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لـ8 مدن رئيسية والقرى التابعة لها بمحافظة القليوبية، والبدء في أعمال توصيل الغاز لـ24 مدينة رئيسية والقرى التابعة لها بذات المحافظة.

كما تتضمن خطة شركة غاز مصر، استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لـ10 مدن رئيسية والقرى التابعة لها بمحافظة الغربية، والبدء في أعمال توصيل الغاز لـ22 مدينة رئيسية والقرى التابعة لها بذات المحافظة، واستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لـ7 مدن رئيسية والقرى التابعة لها بمحافظة الدقهلية، والبدء في أعمال توصيل الغاز لـ18 مدينة رئيسية والقرى التابعة لها بذات المحافظة.

أما في محافظات الصعيد، تستهدف شركة غاز مصر، البدء في أعمال توصيل الغاز للعملاء المنزليين والتجاريين والمخابز البلدية لـ5 مدن رئيسية والقرى التابعة لها بمحافظة الأقصر، ومدينتين بمحافظة أسوان، واستكمال أعمال توصيل الغاز بمنطقتي العامرية وكينج مريوط بالإسكندرية، ومدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، واستكمال تنفيذ أعمال توصيل الغاز بالمشروع القومي "حياة كريمة" بمحافظات المنوفية وأسوان ومناطق بالأقصر وأسوان.

في نفس السياق تعتزم شركة غاز مصر، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من إنشاء المجمع الصناعي لاستخلاص الذهب بمنطقة دهميت بأسوان لصالح شركة شلاتين للثروة المعدنية، وتنفيذ الأعمال المدنية المتعلقة بمشروع زيادة السعة التخزينية لثلاث منتجات لصالح الشركة المصرية لإنتاج الأكليل بنزين (إيلاب)، واستكمال خطة الدولة بالمشاركة في تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية لعدد 600 محطة جديدة لتوصيل الغاز الطبيعي للسيارات (CNG).