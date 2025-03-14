شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شطب "حديد عز".. ترتيب أكبر 10 شركات بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شطبت البورصة المصرية، شركة حديد عز من قاعدة بياناتها، بعد شراء رجل الأعمال أحمد عز، غالبية أسهم الشركة، وسيتم إدراجها بنظام القبول الآلى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة)، وينشر ”الخليج 365” ترتيب أكبر 10 شركات مقيدة في البورصة بعد شطب "حديد عز":

1- البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) برأسمال سوقي 234.5 مليار جنيه.

2- السويدي إليكتريك برأسمال سوقي 181.1 مليار جنيه.

3- مجموعة طلعت مصطفى القابضة برأسمال سوقي 110.5 مليار جنيه.

4- الشرقية- إيسترن كومباني برأسمال سوقي 93.3 مليار جنيه.

5- مصر للألومنيوم برأسمال سوقي 71.8 مليار جنيه.



6- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو برأسمال سوقي 88.9 مليار جنيه.

7- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برأسمال سوقي 74.1 مليار جنيه.

8- بنك قطر الوطني برأسمال سوقي 68.3 مليار جنيه.

9- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع برأسمال سوقي 65.1 مليار جنيه.

10- المصرية للاتصالات برأسمال سوقي 62.6 مليار جنيه.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد قررت يوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز (شطبا اختياريا)، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.7 مليار جنيه موزع على 542.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

يأتي ذلك بعدما فتحت إدارة البورصة، سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 23 فابرير وحتى 6 مارس الجاري، وتم شراء عدد 163.8 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم، تمثل نسبة 30.198% تقريبًا من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغة 542.3 مليون سهم، وتمثل نسبة 88% تقريبا من إجمالي الأسهم حرة التداول البالغ عددها 186.1 مليون سهم لتصبح الأسهم حرة التداول بعد شراء أسهم المتضررين بعدد 27.2 مليون سهم (بنسبة 5,01571 %) مملوكة لعدد 7743 مساهم طبقا للموقف في 10/03/2025 في ضوء البيان الوارد من شركة مصر للمقاصة.