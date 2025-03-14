شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التقسيط تضخ 1.5 مليار جنيه تمويلات لشراء شنط وساعات ونظارات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط إلى 1.265 مليون عميل خلال الربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) عام 2024 مقابل 827.2 ألف عميل خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ 52.9%، بينما بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح حوالي 19.4 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بـ14.2 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 36.6%.

واستحوذت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بقيمة بلغت 5.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 29.1% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب شراء سيارات ومركبات بنسبة 23.5% من إجمالي قيمة التمويل وبلغت حوالي 4.6 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بقيمة تمويل بلغت 2.3 مليار جنيه بنسبة 11.8% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح.

وفي المركز الرابع الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 7.91% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليه المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة 1.1 مليار جنيه بنسبة 5.48% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي بعد ذلك التشطيبات والأجهزة المنزلية، والأثاث وتجهيزات المنازل بقيمة 681.5 مليون جنيه، و635.4 مليون جنيه، على الترتيب بنسبة 3.51%، 3.27% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.



يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.