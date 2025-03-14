شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج "حديد عز".. "س و ج" عن تعديلات الشطب الاختيارى من البورصة والان مع تفاصيل الخبر

عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، من أجل مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، يأتي ذلك بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلبى تطلعات كافة الشركات الراغبة فى النمو والتوسع، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن تعديلات الشطب الاختياري.

س- بداية ما هى أبرز تعديلات إجراءات الشطب الاختياري للبورصة؟

ج- أوجبت هيئة الرقابة المالية، ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية العامة للشركة، شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.

س- وما الهدف من اشتراط موافقة الجمعية العامة؟

ج- يتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم اقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

س- وما هي الإجراءات حال سيطرة مساهم على قرارات الجمعية العامة؟

ج- شمل التعديل تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم أو أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطبًا اختياريًا وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية، بحيث يصدر قرار الشطب الاختياري من خلال تصويت كل المساهمين الحاضرين للجمعية بنصاب موافقة 75% ومساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.

ويستهدف التعديل إلى عدم اقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة الطرف طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

س- وكيف يتم تحديد سعر سهم الشركة المشطوبة؟

ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى أن يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بـ15 يومًا على الأقل.

س- وما هي خطوات تقدم الشركات للشطب من البورصة؟

ج- يلزم أن تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة، وعلى أن يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد أقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز أن يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقًا للقواعد المعمول بها بالبورصة.

نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقًا للعدالة والمعاملة المتساوية وتوازن السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.