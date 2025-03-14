شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية بعد انتهاء التعاملات ، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.